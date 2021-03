Caso Salvador Altamura: la Justicia liberó a los dos aprehendidos tras allanamiento en San Isidro el fin de semana

Altamura era abogado pero no ejercía la profesión, corría en forma amateur carreras de motociclismo, había vendido su empresa de polietileno, y actualmente continuaba con la importación de las materias primas para ese rubro industrial. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que lo secuestraron y torturaron para sacarle una supuesta cantidad de dinero y lo mataron porque los conocía.

Por orden del juez de Garantías, Juan José Anglese, los dos allegados al único detenido, Darío Dening, recuperaron ayer la libertad. La defensa particular de los procesados presentó un recurso que derivó en que en horas del mediodía se ordenase la libertad. Una mujer y un hombre habían sido aprehendidos luego de un allanamiento en el norte del conurbano, más precisamente en San Isidro.

