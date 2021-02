Caso Salvador Altamura: allanamiento en San Isidro y aprehensiones a allegados de Dening

Up Next

Altamura era abogado pero no ejercía la profesión, corría en forma amateur carreras de motociclismo, había vendido su empresa de polietileno, y actualmente continuaba con la importación de las materias primas para ese rubro industrial. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que lo secuestraron y torturaron para sacarle una supuesta cantidad de dinero y lo mataron porque los conocía.

Continue Reading

Advertisement