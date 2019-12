Caso Piccirillo: su ex José Salomon Canale goza de la atención médica de una clínica de su obra social mientras su defensa solicita que le den la domiciliaria

Caso Piccirillo: su ex José Salomon Canale goza de la atención médica...

Los abogados de José Salomon Canale, el hombre que en la madrugada del 24 de diciembre de 2018, disparó con un arma de fuego en el pecho a su ex Cintia Piccirillo y la dejó abandonada en las puertas del Hospital El Cruce en Florencio Varela con lesiones que casi la llevan a la muerte, se encuentran solicitando hace semanas que su defendido se encuentra grave de salud “con riesgo de que le amputen una de sus extremidades por no contar con asistencia médica en la Unidad Penitenciaria 24”. Está allí detenido hasta el juicio por el intento de femicidio de su expareja.

Si bien, los letrados defensores de Salomon Canale no especificaron el cuadro de salud de su defendido, ni la patología que sufre; si solicitaron a la Cámara de Garantías y Apelaciones de Quilmes que se considere su prisión preventiva y que ésta le indique al juez de Garantías de Varela Diego Aguero considerar el cuadro sanitario del procesado y de ser admisible morigere su situación; de ser así el imputado por el intento de femicidio a Piccirillo recibirá el beneficio de “prisión domiciliaria” por su salud.

Este medio pudo interiorizarse de la real situación de José Salomon Canale. El imputado se encuentra “internado desde el 4 de diciembre en una sala privada de la Clínica Trinidad de Quilmes”. Allí habría sido intervenido quirúrgicamente “para sacar una bacteria que le provocaba la infección de una herida sin cicatrizar consecuencia de una fractura expuesta”.

Los galenos de La Trinidad, nosocomio abonado por la obra social Galeno que es la que cuenta el imputado por tentativa de femicido de su expareja, luego de la operación antes mencionada habrían decidido mantenerlo internado en la clínica privada de Quilmes para observar su evolución ya que “habría aparecido otra bacteria, la que intentan eliminar con un tratamiento farmacológico” informaron fuentes confiables a este medio.

Paradojas

José Salomon Canale, hace casi un año (madrugada del 24 de diciembre del 2018) dejó abandonada y con una bala en su pecho a su exnovia Cintia. La dejó en las puertas del hospital público El Cruce de Varela, y huyó.

En cambio él con prisión preventiva, hoy a horas de que se conmemore un año del intento de femicidio a Cintia, se encuentra internado en una Clínica de las mejores de la zona sur; solo en una habitación, con servicio de tv por cable, un menú donde elige qué quiere almorzar o cenar, servicio de aire acondicionado y dos custodios del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Mientras Cintia teme aún por su vida, no solo por quien la intentó matar sino porque la bala que le disparó quedó en su pecho, su ex Salomon Canale goza de una atención médica de excelencia con la obra social Galeno; disfruta del aire acondicionado, de una cama cómoda, sin ser molestado como los demás detenidos en la UP24 donde permaneció desde el ataque del 24 de diciembre de 2019 hasta hace unos 15 días que fue alojado en una habitación de la Clínica Trinidad de Quilmes, donde según sus abogados de no recibir buena atención médica alertan que “puede perder una pierna”