Caso Paula Martínez: abogado de Chávez y Sandoval pide su libertad por cesación de prisión preventiva

Para Damboriana, en el caso de sus defendidos “ se ha cumplido razonablemente los plazos … por lo que solicito disponga la inmediata libertad” y lo ejemplifica “ un año y cinco meses es razonable” y menciona “la ley 24.390 que fija los términos de duración de la prisión preventiva, y el plazo razonable a que hace mención la ley no puede extenderse indefinidamente”.

El pedido del letrado se fundamenta en que “detenidos en abril de 2019 el Fiscal no solicitó ninguna prorroga… no fueron notificados de ello y la norma regulatoria refiere que el titular de la Vendicta Publica, es quien debe a su pedido solicitar la prorroga o en su defecto el Juzgador”.

En el escrito presentado por el defensor particular, Roberto Damboriana solicita “el cese de la prisión preventiva, que vienen padeciendo Guillermo Chávez y Gonzalo Sandoval, ya que desde el 17 de mayo de 2019 se encuentran sometidos a la prisión preventiva…que la misma se encuentra hiper –excedida en el plazo de su duración “.

