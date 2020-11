Caso Mechi Cantero: elevaron a juicio la demanda contra los representantes de la papelera donde murió en 2018

Up Next

Por último, si bien no se pudo realizar una movilización por la pandemia, allegados a Cantero lo recordaron a dos años de su muerte con un mural realizado “en la canchita de Los Manzanos (av. Vergara y 12) para recordar a Mechi, en su barrio, en la cancha que lo vio crecer y dar sus primeros pasos en el fútbol.

En el día que se conmemoraran dos años de apagara su vida, en el perfil que pide “Justicia por Mechi Cantero” expresaron “Hoy se cumplen dos años del asesinato laboral de Brian. Hace dos años un pibe tan bueno, dejó la vida en el trabajo. Hace dos años que vivimos con un dolor indescriptible. Hace dos años que luchamos, gritamos, lloramos, nos caemos y seguimos, con el alma destrozada pero seguimos, seguimos por él, por sus sueños, por su risa, por sus enseñanzas y porque él no merecía que su vida terminara en el trabajo en manos de empresarios y corruptos, nadie lo merece. Vamos a seguir gritando que SEIN y CIA mata obreros con total impunidad, vamos a seguir gritando y denunciando la corrupción y la codicia que se lleva la vida de un montón de trabajadores todos los días. Vamos a seguir gritándoles por justicia, porque el silencio esta vez no encontró lugar.

Brian “Mechi” Cantero era un estudiante y tenía 23 años, oriundo de la localidad de Berazategui, y hacia poco había comenzado a trabajar en la papelera SEIN y Cía, de Cno. Gral. Belgrano en Florencio Varela. Allí perdió la vida el 24 de octubre de 2018, cuando lo mandaron a realizar una tarea de engrasamiento de una maquina que no estaba apta para su funcionamiento. Tras dos años de marchas y pedidos incansables de sus familiares a la justicia fue elevada a juicio la causa por su injusta muerte.

