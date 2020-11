Caso Cristian Matías Núñez: la nueva fiscal ya trabaja en la investigación contra el ex policía que le disparó al agente de la UTOI en San Jorge

Up Next

“Nuestro abogado Baque ya ha presentado los pedidos para que se la nieguen. Esa persona no puede estar libre. Mató a nuestro hijo, y es bastante doloroso que cruzarnos en Varela con los dos cómplices de Correa que estuvieron ahí y participaron del asesinato de mí hijo” sentenció.

Por otro lado, según narraron ” aún no se hicieron las pericias de dermotest ni de las manos de Correa , tampoco se peritaron las armas y los celulares”. Por último, este medio pudo informarse de que, por parte del imputado en el homicidio – Miguel Correa- se habrían realizado varias presentaciones para que sea beneficiado con el derecho de aguardar el desarrollo de la investigación en su casa de Florencio Varela.

Familiares del joven Cristian Matías Núñez, asesinado el 22 de julio por los disparos del arma no registrada del policía exonerado en 1996, Miguel Arturo “Manzanita” Correa, se mostraron abiertos a conocer a la nueva fiscal que investiga el caso. Luego de que la titular de la UFI 4 Maiola se apartara de la causa, recientemente tomó el expediente la fiscal Dongiovanni.

Continue Reading

Advertisement