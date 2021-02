Caso Ayelen Mendez: Pablo Palacios será juzgado el 3 y 4 de mayo por el TOC1 de Quilmes

La justicia se hizo larga para los familiares de Daniela Ayelén Méndez. La joven varelense que murió luego de ser atropellada el 29 de septiembre de 2018 por Pablo Palacios. Primero, por la resolución del Juzgado de Garantías N° 5 de Varela que autorizó a Palacios a esperar el juicio en su domicilio y luego por la postergación de las actividades judiciales en el marco de la pandemia de Covid 19. Ahora, llega la esperanza de que la ansiada justicia se transforme en realidad, ya que, en las últimas horas, el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Quilmes confirmó para el mes de mayo próximo el desarrollo del debate.

En la resolución a la que tuvo acceso este medio, el Tribunal en lo Criminal N°1 de Quilmes, resolvió designar en la causa Pablo Sebastián Palacios sobre “homicidio culposo” donde fuera víctima fatal Ayelén Méndez que, la audiencia de debate se llevará adelante el 3 y 4 de mayo en el horario de las 10 horas en la sede de Yrigoyen 475.

En consecuencia, en el mes de mayo próximo, los jueces Marcela Vissio; Cecilia Maffei y Fernando Celesia llevarán adelante el juicio oral; tras la reprogramación de debates por la pandemia del coronavirus.

El juicio se realizará a 3 años y casi 8 meses de que, el auto Chevrolet Astra de Palacios apagara la vida de Méndez, atropellándola a alta velocidad cuando transitaba por la Senzabello y Ameghino. Aquella madrugada, la joven 18 años disfrutaba de una fiesta que se realizaba en un salón de fiestas, y salió de esta para irse a su casa cuando al cruzar la avenida fue embestida a altísima velocidad.

Suspensión por pandemia

Recordemos que, el 16 de marzo del año pasado, allegados a Méndez se acercaron a la sede Penales de Quilmes para el debate y fueron notificados de la postergación del mismo por el inicio de la pandemia de coronavirus. En un primer momento se dijo que, iba a ser reprogramado para el mes siguiente, pero dada la gravedad del Covid 19 y la postergación de las actividades judiciales y el aislamiento obligatorio, recién permiten que el proceso llegue a la instancia oral en mayo próximo con restricciones de acceso al público por protocolo sanitario.

El recuerdo de una hija, sobrina y amiga única

Silvia, tía de Ayelén: “si supiera la justicia que el 29 de septiembre del 2018 le perdimos el miedo a la muerte y aprendimos a vivir con ella”. “Ayelén se llevó consigo un pedazo de cada uno de nosotros…Aprender a vivir con el dolor ese que te desgarra el alma, ese para el que no hay vacunas, ni analgésicos. ¡¡¡Ese dolor por el cual hoy seguimos de pie pidiendo justicia!!! No me hablen de pandemias; ¡¡¡¡¡¡lidiamos con algo mucho peor!!!!! pedimos justicia por Ayelén Méndez” remarca siempre Silvia al recordar a su sobrina. Fabio Méndez, papá de la joven de barrio Pico de Oro desde la muerte de Ayelén tiene una única respuesta al ser consultado: “queremos que se haga justicia por mi reina”.

@romaparfe