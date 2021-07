Caso Andrés Ismael Sosa: el hermano reconoció el cuerpo del joven desaparecido en Florencio Varela; estaba enterrado como NN

El dolor de una familia no tiene fin. Nicolás Sosa no encuentra reparos ante la peor noticia: reconoció en sede judicial por medio de fotos los restos de su hermano Andrés, de quien denunció la desaparición el 15 de diciembre del año pasado. Por los hechos hay dos detenidos; el cuerpo del joven uruguayo estuvo en la morgue judicial y fue enterrado como NN.

Personal de la sub DDI de Florencio Varela intervino en los hechos; lo insólito fue que la causa que durante 7 meses no tuvo respuestas se reactivó a partir de un informe del periodista Mauro Szeta en el programa “Corta por Lozano”, cuando expuso el caso. Un testigo clave vio la foto de Andrés Ismael Sosa y espontaneamente se presentó en la seccional 4° de Solano para relatar que al joven que era buscado lo habían matado. Su relato permitió en diciembre de 2020 que dos sujetos fuesen detenidos esa misma noche, pero el declarante no sabía quien era la víctima, cuestión que develó al ver su foto en la televisión. Vale recordar que en Data Judicial dimos cuenta de la búsqueda del joven uruguayo y la perseverancia de su hermano como de la familia.

El cuerpo de Sosa estuvo en la morgue judicial sin que nadie lo reclame y fue enterrado como NN. Por estas horas otras dos personas son buscadas intensamente ya que estarían relacionadas con el homicidio. La víctima fue ultimada por una presunta relación amorosa con una vecina que residía en el frente de su lote y se sindica como responsable al marido de ésta. Intervino en los hechos la UFI N° 1 de Quilmes a cargo del doctor Ariel Rivas. “Desde siempre sospeché pero no consideraron mis dichos, quiero justicia, es terrible lo que le hicieron a Andrés”, explicó Nicolás en diálogo con los medios.