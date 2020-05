Casa por casa: buscan contagiados de Covid19 en Gobernador Costa

Desde la dependencia municipal también se consignó que el Intendente remarcó que “la medida más importante para combatir el coronavirus sigue siendo el cuidado individual y colectivo que se lleva adelante con el distanciamiento, el lavado de manos frecuente, el uso del tapaboca y evitar las salidas innecesarias. Mientras no haya una vacuna debemos reforzar cada vez más estas medidas que son las más efectivas en estos momentos”

El secretario de salud Ruben Trepichio, destacó: “este tipo de relevamientos sociosanitarios son muy importantes ya que el sistema de salud llega a la casa de la gente, a cada familia. Allí donde suceden las cosas y no solo las esperamos en los centros de salud o en el hospital”.

El relevamiento fue realizado por personal de salud -promotores, trabajadores sociales, enfermeros y médicos- , quienes fueron capacitados en la búsqueda de casos y uso de equipos de protección personal, en conjunto con personal de la guardia comunal. Durante el procedimiento, no se detectó ningún caso sospechoso de Covid-19.

