CARTA DE LECTORES: denuncia contra criadero de perros de Florencio Varela

Las denuncias realizadas en instituciones locales de defensa animal comparten la culpabilidad entre el vendedor y el comprador. Para finalizar me pregunto por el destino de muchos otros animales sometidos a reproducciones aberrantes, tangibles lesiones vertebrales, laceraciones y padecimiento. Dolor trasladable a personas trabajadoras, honestas y responsables burladas en su buena fe, simplemente por pretender sumar a su vida, la incomparable y amistosa calidez de estas hermosas criaturas.” Daniel Alberto Lozano lozanodaniel196@gmail.com

Con solo cuatro años de edad, Lola, padeció una hernia discal del tipo “Hansen IV” con desplazamiento de disco fibroso intervertebral y lesión medular, graduación más alta en este tipo de contusiones. Está inválida y sin voz, sufre temblores y arrastra el tren posterior, ayudamos a su evacuación de orines y excretas por medios mecánicos. Cuando practicamos la resonancia magnética sobre el cuerpo del animal, el informe técnico correspondiente diagnosticó una probable “mielomalacia” término veterinario que anticipa lesiones secuenciales debido a su comprobado deterioro espinal. Soslayando el padecimiento del animal y el propio, el sentimiento de culpabilidad y la desorientación procedimental, acudimos a todas las posibilidades de recuperación aunque caigamos, nuevamente, en fundamentos ilusorios improbables no por negación propia, sino porque la ciencia está lejos de resolverlos. Aunque existe legislación específica que condena el maltrato animal instruida en el cuerpo normativo de la Ley 14.346, no aplica con la fuerza condenable que amerita un delito de esta naturaleza.

En tal sentido, no resulta equiparable quienes padecen necesidades que tal vez nunca alcancen a satisfacer y otros que buscan ganancia a costa del engaño de la gente. Este es el caso de Diego Horacio Leguizamón Baes Sosa, propietario del criadero de perros “Del Gran Poseidón” ubicado en la calle Manuela Pedraza N° 649 de la vecina localidad de Florencio Varela. En el año 2016, tuve la lamentable experiencia de adquirir un ejemplar de bulldog francés sexo hembra llamada “Lola” a quien amamos, término que este triste comediante desconoce y no traslada a cualquiera de los animales con quienes comercia.

Continue Reading

Advertisement