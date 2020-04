CARTA ABIERTA: Al Procurador Gral. De la Pcia de Bs. As. Julio Conte Grand

El Dr. Carlos Guillermo Diéguez, abogado penalista en ejercicio de la profesión de forma privada, T° LXIV-F°385 (CALP).

Se pregunta, si sus manifestaciones tristemente desafortunadas de tratar de “MISERIAS HUMANAS” a los pedidos realizados por defensores oficiales para que detenidos obtengan la medida alternativa de detención (prisión domiciliaria). Sr. Procurador, de ser así, sus expresiones a todas luces desacertadas, tristemente desafortunadas y contrarias a todas las Garantías Constitucionales y mucho más a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Además Sr. Procurador debo agregar que con sus tristes expresiones fuera de todo contexto y concordancia con la Resolución del Máximo Tribunal de la pcia de Bs. As; sería menester de su parte que aclare y despeje todo tipo de dudas dando señales claras y precisas a la justicia ya que sus manifestaciones solo generan incertidumbre al normal desarrollo del ejercicio de la profesión de abogados defensores y querellantes/ particular damnificado! Caso contrario debo pensar que sus “expresiones” no son desacertadas sino que se encierran en una contienda y mezquina motivación con tintes de diferencias políticas.

El célebre Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni en una de sus tantas obras dijo que, LA PRISION PREVENTIVA ES UNA CONDENA ANTICIPADA, al respecto no está de más recordarle que en lo que va de su gestión se ha generado un colapso judicial como consecuencia de la aplicación desmedida y abusiva de las prisiones preventivas, es pertinente aclarar que los procesados deberán permanecer en libertad mientras dure el proceso penal, a espera del debate oral y público; a no ser sr. Conte Grand que Ud.- este por encima de la LEY ADJETIVA.

Es de destacar que nada ha cambiado en términos de la “seguridad” ciudadana, solo se generó hacinamiento de personas privadas de su libertad sin resoluciones firmes.

En las últimas horas Sr. Procurador, volvió a poner de manifiesto sus tristes y provocativas declaraciones “cuestionando” y desmereciendo una vez más la tarea de los defensores, diciendo que nos “prendemos detrás de la ambulancia” para ir más rápido”, honestamente Sr Conte Grand sus manifestaciones son tristemente miserables, toda vez que no son contestes con la investidura de un procurador Gral.

Por ultimo Sr. Conte Grand, lo invito a reflexionar y a situarse a la altura de las circunstancias que la emergencia sanitaria (Covid 19) lo amerita, comprenda que no se trata de un capricho del Máximo Tribunal, como así tampoco del C.E.LS. Y C.P.M. En su defecto sus tristes y “desafortunadas” manifestaciones deberán entenderse como una “OFENSA” a todos los funcionarios judiciales, en especial a los defensores oficiales y abogados que ejercemos la defensa de los derechos individuales de personas privadas de su libertad, que día a día con dignidad y compromiso llevamos adelante nuestra tarea de abogar por la justicia de los más indefensos.

Firmado: Dr. Carlos Guillermo Diéguez

Abogado penalista.