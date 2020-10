Carlos Kunkel y el emocionado recuerdo de Néstor Kirchner

El dirigente peronista y ex diputado nacional, Carlos Kunkel, recordó en Télam Radio la etapa donde conoció al expresidente Néstor Kirchner en el año 1970, recorrió los primeros tiempos en que militaron juntos, aquel 25 de mayo de 1973 en la Plaza y el momento en que asumió como primer mandatario de la Argentina. Apenas terminado de hacer jurar a los ministros en el Salón Blanco de la Casa Rosada el 25 de mayo de 2003, “Néstor baja del estrado, me abraza y me dice al oído: ¡treinta años, flaco!”, conmemoró.