Carlos de Villa Hudson necesita una silla de rueda para poder movilizarse

A Carlos Alberto González, lo conocimos a finales de junio cuando su mujer en un clamor desesperado solicitaba a la prestadora de salud “Incluir Salud” la recarga del tubo de oxigeno – elemento indispensable para su salud-. Ahora el vecino oxigeno dependiente convoca a la solidaridad de todos para conseguir una silla de ruedas para poder movilizarse.

Según cuenta su mujer Laura Ruiz Díaz, desde que se publicó la nota de este medio con su pedido, recibió la ayuda de integrantes de una asociación de pacientes en sus mismas condiciones y de la Municipalidad de Varela “siempre que me quedo sin oxigeno para él, me comunico a MedicalSur que es la que me corresponde por la pensión de él,según ellos al seguir con la falta de pago por parte de ex Profe no pueden enviarlo, y por suerte me comunico con Salud del municipio y ellos se están encargando de hacer la recarga”.

“Ahora estamos en busca de una silla para Carlos, asi se puede movilizar un poco más“ narra su esposa y cuenta que la misma debe ser “grande para una persona con un peso de aproximadamente 120 kilos… Si alguien nos la puede donar o prestar le estaríamos muy agradecidos, ya que por su pensión no hay aun respuesta” expresó Ruiz Díaz.

Por otro lado, la vecina cuyo compañero de vida tiene como pensionado la prestadora Incluir Salud, narra que “toda su pensión se nos va en sus medicamentos, porque no podemos por el tema de la pandemia movilizarnos a La Plata. No tenemos cómo y además no sabemos si vamos a La Plata y tienen o no la medicación”.

Y sentenció la mujer “Lamentablemente nadie está ocupándose de las personas que tiene esta prestación. Carlos si no hubiese sido que intervinieron la asociación de pacientes y la Secretaria de Salud de Varela continuaría sin el oxigeno”.

Quienes puedan ayudar a Carlos con una silla de ruedas grande pueden comunicarse al celular 11-70268593 o acercarla a su casa de barrio Villa Hudson en Florencio Varela.