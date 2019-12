Cárceles: el lado oscuro de la sociedad

Por Paolo Zaniratto*, especial para Infosur

La huelga de hambre que había sido llevada a cabo en forma pacifica por mas de 10.000 detenidos y detenidas en las cárceles bonaerenses, puso en evidencia la crisis del sistema penitenciario pero también el deterioro sistemático del Estado de derecho. Las condiciones en la que se encuentra el sistema carcelario adquiere tintes dramáticos en nuestra provincia, en donde el agravamiento de las condiciones de alojamiento, la falta de alimentos y el hacinamiento a empeorado bajo la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

La vida intramuros suele ser un tema tabú para la sociedad, no suele estar en la agenda cotidiana de los medios masivos de comunicación ni tampoco es prioridad para el conjunto de la clase politica. El tratamiento que hacen esporádicamente los medios sobre el tema suelen estar acompañados de conceptos estigmatizantes y criminalizantes sobre las personas en situación de encierro.

La sociedad conoce poco y nada la realidad de las cárceles, del modo de vida de los presos, de las consecuencias de la prisionización[1], y mucho menos de la crisis por la que atraviesa actualmente. Como bien lo explica Zaffaroni, “la prisión se comporta como una verdadera máquina deteriorante: genera una patología cuya característica mas saliente es la regresión…el preso es llevado a condiciones de vida que nada tienen que ver con las del adulto, se le priva de todo lo que usualmente hace el adulto o debe hacerlo en condiciones y con limitaciones que el adulto no conoce (fumar, beber, mirar televisión, comunicarse telefónicamente, mantener relaciones sexuales, vertirse, comer, dormir, etc)”[2].

A veces solo se accede al tema y a cierta idea de lo qué es la cárcel en forma distorcionada y ficcionada, a través de series o peliculas que abordan el “mundo tumbero”, mostrando morbosamente una cotineidad extremadamente violenta que alimenta el interés de un público avido por temas tabú que socialmente se vuelve un atractivo como espectáculo.

¿Cualés son los elementos concretos que expresan parte de esta crisis?

En los últimos cuatros años, bajo el Gobierno de Vidal, la cantidad de presos en la provincia aumentó en más de 14 mil personas lo que implica un aumento del 42%. Los detenidos en comisarias aumentaron un 124% siendo que la sobrepoblación actual en la provincia de Buenos Aires es del 137%.[3] Este aumento exponencial de personas detenidas fue producto del desmadro que produjo en la provincia una política criminal orientada a una excesiva criminalizaciòn de delitos menores, a la negativa cada vez mas frecuente a otorgar excarcelaciones y a un abuso de la prision preventiva, que fue mutando de instituto procesal a una pena anticipada. Recordemos que la prisiòn preventiva es una medida cautelar que se dispone durante la tramitaciòn de un proceso, previo al dictado de una sentencia, lo que implica que es aplicada sobre personas que gozan aùn de la presunciòn de inocencia[4].

En este marco la Suprema Corte de Justicia bonaerense hace dos semanas emitió la resolución 3341-2019 en donde deja una serie de directivas o recomendaciones a los tres poderes provinciales para el abordaje de la problemática. Se puso el énfasis en algunas causales estructurales tales como la “absoluta prohibición de alojamiento de menores, personas enfermas y mujeres embarazadas en dependencias policiales…”, en el “…uso racional de la prisión preventiva, el uso de medidas alternativas o morigeradoras de la prisión preventiva, excarcelación extraordinaria y en su caso del sistema de monitoreo electrónico…” y “…exhortar a la Legislatura provincial a que, a la mayor brevedad posible, proceda a la creación del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura”.[5]

La violación permanente de los Derechos Humanos de las personas detenidas por parte del Estado no solo implica la responsabilidad juridica por tales violaciones, sino que ademas pone en jaque el Estado de derecho como modelo de organización social. Es claro que no se cumple con el mandato constitucional que manda en el articulo 18 de la Constitución Nacional a que “…las carceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigos de los reos detenidos en ellas…”. En las actuales condiciones la crisis del sistema penitenciario tambien abarca a la pena privativa de la libertad por cuanto viola a la propia CN y los tratados de Derechos Humanos que la integran.

Todos estos elementos dan cuenta de que la crisis del sistema carcelario no solo es una crisis humanitaria por las deplorables condiciones en que se encuentran las personas privadas de la libertad, sino que se configura además como una crisis de legitimidad de la pena privativa de la libertad en si misma.

*Abogado penalista

[1] Se denomina de este modo a los efectos que produce el encierro en las personas, de los cuales de destacan: el deterioro fisico y mental, trastornos de conducta, infantilización producto de la pérdida de autonomia en la vida cotidiana, fomentación de conductas egoistas y violentas y pérdida de lazos afectivos.

[2] “En busca de las penas perdidas”, Eugenio Raúl Zaffaroni, Ed. Ediar, 2009, pag. 139.

[3] https://www.marcha.org.ar/buenos-aires-crisis-humanitaria-y-una-mesa-de-dialogo-que-debe-incluir-lxs-presxs/

[4] Este principio señala que toda persona es inocente hasta que no recaiga sobre ella una sentencia condenatoria.

[5]http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.