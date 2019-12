Cámara de Diputados: distinguen a Gabriela Sabattini con la Mención de Honor “Juan Bautista Alberdi”

La Cámara de Diputados de la Nación homenajeó a la ex tenista argentina Gabriela Sabatini, al entregarle la Mención de Honor “Juan Bautista Alberdi” por su trayectoria deportiva y compromiso con los valores democráticos y republicanos.

Organizado por la Dirección de Cultura, el evento se realizó en el Salón Delia Parodi y contó con la presencia del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el ex presidente del cuerpo, Emilio Monzó, y el diputado Daniel Scioli, además de una gran cantidad de personalidades ligadas al mundo del deporte y familiares de la homenajeada.

Massa remarcó el consenso político que hubo para este homenaje en reconocer a “nuestros símbolos y a los que marcan historia”. “Ella representa el talento, el esfuerzo y la superación personal, valores que debemos enaltecer e imitar en la construcción de la Argentina del futuro”, dijo.

A su vez, el presidente de la Cámara, destacó el “espíritu solidario” de Sabatini transmitido a futuras generaciones y luego de remarcar valores como la humildad, sencillez, superación, y sentido de familia que “caracterizan a Gabriela” –Massa resaltó- que lo “más distintivo que construiste es la inclusión de personas con discapacidad y ser un ejemplo para las mujeres”.

En el mismo sentido, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, agradeció esta iniciativa porque es la “mujer más destacada del deporte en Argentina” y recordó que “gran parte su infancia estuvo signada por sus partidos”.

“No sólo es una gran jugadora, es un gran ejemplo para los chicos. En este contexto de crisis en el país es importante –lo que hace Gabriela- que es acercar el deporte a los chicos más vulnerables”, detalló Lammens.

En tanto, el diputado Scioli (impulsor del reconocimiento) expresó que “Gabriela es una mujer inspiradora”. “La casa de la democracia realizó este justo reconocimiento no sólo por tus logros sino por tus valores en salud, en la cultura del esfuerzo y en tus acciones nobles”, destacó.

Al mismo tiempo, el diputado culminó sus palabras ponderando la calidad humana y el trabajo social que realiza en las organizaciones UNICEF y UNESCO, entre otras.

Asimismo, tomó la palabra el periodista especializado en tenis, Juan José Moro quien destacó su “talento original”. Tras contar algunas anécdotas de los torneos históricos a los que asistió, valoró la personalidad de la tenista que “nunca cambió” y expresó que esta premiación es una “demostración del orgullo que tenemos por Gabriela todos los argentinos”.

En un salón colmado, la ex tenista dirigió unas palabras de agradecimiento y dijo sentirse “muy honrada”. Al mismo tiempo, consideró que sus logros siempre se asentaron en los pilares de la disciplina, el respeto, la educación y la humildad. “Disciplina para entrenar, para cumplir horarios, para tener una adecuada alimentación, respeto a las reglas de juego, humildad para enfrentar los desafíos, educación para con el rival son valores que están siempre en el deporte” sintetizó la jugadora.

“Cada uno desde nuestro lugar tiene la oportunidad de aplicar estos valores en la vida”, concluyó Sabatini.

Con 27 títulos ganados, incluidos un Grand Slam (el US Open en 1990) y dos Masters, Sabatini, que se retiró a los 26 años, es considerada la mejor tenista argentina de la historia de nuestro país. Y es reconocida por la promoción del deporte y su ayuda a los niños de todo el mundo.

La Mención de Honor “Juan Bautista Alberdi” que recibió la ex tenista constituye el reconocimiento más importante de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y se otorga, desde 2010, a aquellas personas que se destacan por sus acciones.

Al homenaje asistieron, además, los diputados Jorge Enríquez, Dolores Martínez y Darío Martínez; los periodistas deportivos especializados en tenis Pablo Zunino, Guillermo Salatino, Eduardo Puppo, José “chiche” Almozny, Sebastián Torok; el ex presidente del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Juan Carlos D´Amico; las ex jugadoras de hockey, Mercedes Margalot y Magdalena Aicega, la ex tenista Florencia Labat; y autoridades de la Cámara, entre otros.