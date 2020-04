Buscan testigos del accidente de tránsito donde murio un repartidor de delivery en Bernal

Familiares de Franco Almada, el joven de 19 años que murió atropellado por un vehículo en la noche del jueves en el centro de Bernal, buscan testigos que permitan identificar y dar con el responsable del trágico siniestro. Cabe recordar que el fugitivo abandonó al chico gravemente herido y escapó de contramano por la calle Pringles.

Franco era padre de una bebé de apenas 1 año. Trabajaba como delivery para la empresa de reparto “PedidosYa” cuando en la noche del jueves fue embestido por un Ford Focus blanco en la esquina de la avenida San Martín y 25 de Mayo. El gabinete criminológico de la Comisaría Segunda de Bernal avanza en las pesquisas para dar con el paradero del homicida y detenerlo

Mientras tanto, el dolor de la familia no encuentra consuelo y exigen justicia por el joven. Piden a las autoridades celeridad para dar con el responsable. A la vez extendieron su reclamo en las redes sociales: “Necesitamos cualquier tipo de dato que puedan aportar, viralizar este mensaje para que el crimen de mi hermano no quede impune. No sabemos si Franco tenía puesto el casco, tal vez no lo tenía abrochado y del golpe se le salió, pero tenía raspones”, contó Bárbara, hermana de Franco.

Cabe recordar que, producto del choque, el joven golpeó su cabeza contra el cordón de la vereda. El impacto le provocó múltiples fracturas y hundimiento de cráneo. Franco fue trasladado de urgencia al Hospital Isidoro Iriarte y horas más tarde lo derivaron a un sanatorio privado de Quilmes Oeste, donde finamente falleció.

La investigación recayó en la Unidad Funcional de Instrucción N° 9, a cargo de la fiscal Claudia Vara, quien solicitó los registros fílmicos de los comercios y las casas de la zona. En un principio, la causa fue caratulada como “lesiones culposas” pero luego cambió a “homicidio culposo”. Según trascendió, la Justicia ya cuenta con varios videos, aunque en ninguno se observaría la patente del auto.



“Agradecemos la colaboración de cualquier testigo del accidente, lo que sea que puedan aportar. La situación actual respecto a la pandemia nos juega en contra: todos los procesos son más lentos, por eso necesitamos su ayuda”, manifestaron