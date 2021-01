Buscan al conductor de una camioneta que atropelló a un joven y huyó

Una joven de Berazategui necesita medicamentos y IOMA no se los entrega

Tras el siniestro, el la víctima fue asistida por médicos del SAME que la trasladaron en ambulancia hacia el Hospital Iriarte de Quilmes. Personal de Defensa Civil y del Comando de Patrullas brindaron colaboración. En tanto, la Policía se encuentra abocada a dar con el conductor fugitivo.

Por el siniestro vial, ocurrido en Quilmes Oeste, aún no se informaron detenciones. El vehículo que embistió al joven sería, según versiones de los vecinos de la zona, una Peugeot Partner y trascendió que la misma habría sido robada momentos antes.

En la tarde de este lunes un joven fue atropellado por una camioneta en el cruce de las calles Islas Malvinas y Blanco, a una cuadra de Mosconi, en momentos en que se dirigía al trabajo. El conductor del rodado no paró y se dio a la fuga, por lo que es intensamente buscado por las autoridades.

Continue Reading

Advertisement