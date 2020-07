Buenos vecinos en Varela: la colecta solidaria para construirle una casa digna a la abuela Emilia

La pandemia ha venido a mostrarnos cosas buenas y malas. Los medios comenzaron hablando del Covid 19 a hoy narrar casos de inseguridad y malestar social, pero están aquellos que ante la adversidad de su entorno, no se quedan en el rezongo y se unen para ayudar a quien más lo necesita. En el barrio Carolina 2 de Florencio Varela varios vecinos comenzaron una campaña para recolectar materiales de construcción y poder edificarle una vivienda digna a una abuela de 70 años del vecindario. “Emilia necesita de la ayuda de todos, merece dormir en un lugar digno” contaron a INFOSUR.

Pablo Arregui, se contactó con este medio para narrar la movida que comenzaron hace una semana a través de grupos de facebook del barrio. Allí buscan la colaboración de todos para poder edificarle una pieza y un baño a su vecina.

Emilia, tiene 72 años, es viuda hace 11 años, cobra una pensión comenta Pablo y recalca “ eso no le alcanza para nada, por eso viendo cómo vive decidimos armar la colecta. No podemos mirar para otro lado”.

“Estimados vecinos, nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar su colaboración para que entre todos podamos ayudar a María Emilia Gómez de 72 años, la cual reside en el barrio Carolina II en la calle Martínez al 850 entre Azurduy y La Boca” comienza diciendo el mensaje publicado en la red social, que fue compartido y comentado por muchas personas.

Al ser consultado Arregui sobre la anciana, relató que “vive en condiciones muy precarias dado a que la casilla en la cual reside está sostenida por chapas y palos. No tiene piso, ni pozo de baño …” y contó “ hay un grupo de vecinos que la va a visitar y le lleva un tupper con alimento caliente… sabemos que tiene una pensión por su marido, pero no alcanza para nada. Y no podemos ver que esta mujer pase frio o viva en esas condiciones”.

La movida solidaria contó el vecino de Carolina 2 está abocada en centrar con “ colaboración para poder construirle una habitación digna de material en el terreno con un baño… todo lo que puedan ayudarnos será bienvenido. Así sea una casilla que ya no usen y la puedan donar nos puede ser de gran ayuda”.

Para la construcción de la habitación y el baño, el grupo de vecinos de Emilia están necesitando: Cemento Cal, arena, ladrillos, piedra, escombro, hierros , una puerta, ventanas, un inodoro, caños de desagüe y para el agua, cables y materiales eléctricos, chapas y tirantes. “Aquellos que puedan colaborar, será de mucha ayuda. Entre todos podemos hacer mucho, por esta señora que lo necesita” expresó el vecino que inició la colecta.

Por otro lado, contaron que a nombre de Emilia realizaron un pedido al municipio de Florencio Varela . “Aguardamos a que la Secretaría de Desarrollo Social evalúe el pedido, y si lo aprueban podrían entregarle a la vecina algunos tirantes y chapas para el techo” manifestó y enumero “ nos dieron el numero de gestión 1661279 del pedido de chapas y tirantes”.

Quienes puedan colaborar para construirle una habitación con un baño a Emilia de calle Martínez 850 de Carolina 2, pueden contactarse con algunos de losvecinos organizadores de la acción solidaria:11-4172-3980 (Carolina), 11-6169-9352 (Pablo), 11-2701-9076 (Claudia), 11-3038-5004 (Rosa) o 11-3104-3730 (Margarita).