Brutal asalto en Florencio Varela: lo balearon en las dos piernas para robarle el celular

Un joven de 17 años fue víctima de un brutal asalto en Florencio Varela en un marcado clima de inseguridad. Los desquiciados ladrones lo balearon en las dos piernas para robarle el celular para luego darse a la fuga y hasta el momento no fueron identificados. La víctima, en tanto, se encuentra internado en el hospital Mi Pueblo, informaron fuentes confiables.

