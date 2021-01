Braian Romero: “En Defensa y Justicia pude sacar mi mejor juego”

El centrodelantero de Defensa y Justicia, Braian Romero afirmó que en este equipo pudo sacar su “mejor juego” al hacerlo junto “con gente de buen pie”, en referencia a su presente goleador, con 9 tantos conseguidos en la Copa Sudamericana y 4 en la competencia local, en 12 partidos disputados en total.

“Me viene bien jugar más por adentro como lo hago en Defensa y Justicia, con gente de buen pie, eso me facilita más las cosas. Así pude sacar mi mejor juego”, refirió Romero en diálogo con Radio La Red.

El atacante, de 29 años, fue la gran figura del “Halcón” el sábado último no solo por los tres goles que señaló sino también por su asistencia para el primero que marcó Francisco Pizzini para la victoria ante Coquimbo Unido (4-2), que clasificó a los de Florencio Varela a la final de la Copa Sudamericana.

Será la primera final, a nivel internacional, que Defensa y Justicia disputará en su historia. Tendrá como rival a Lanús, el próximo sábado a las 17, en el estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba.

“(El entrenador Hernán) Crespo te transmite mucha confianza, es sincero con el jugador. Tiene ese mano a mano con el futbolista, que es positivo, y te banca ante algunos errores”, valoró el nacido en San Isidro e iniciado en las divisiones formativas de Acassuso.

Entre otras consideraciones, Romero prosiguió con evaluaciones sobre su desempeño en Independiente -dueño de su pase-, después de haber tenido pasos destacados por Colón, de Santa Fe; Argentinos Juniors; y Atlético Paranaense, de Brasil. A este último también fue cedido a préstamo por el club de Avellaneda.

“Particularmente en Independiente me costó jugar porque llegué después de que saliera campeón (de la Copa Sudamericana 2017) y había muchos jugadores. Por eso decidí salir a Brasil. Después cuando volví hice mi autocrítica; no rendí y no estuve a la altura del club”, reconoció el delantero.

“No siento el peso de las camisetas, pero sí es cierto que en Independiente salía a jugar con la presión de tener que hacer goles y ser figura en todos los partidos para no perder el puesto”, agregó.

Por último, el atacante sostuvo: “En Independiente me trataron bien, nunca hablaría mal del club”, reafirmó.

El goleador está a préstamo en Defensa y Justicia hasta el 31 de diciembre venidero, con dos opciones: 1.000.000 de dólares por el 50 por ciento de la ficha y de 2.000.000 por el total. A la vez que Argentinos Juniors cuenta con el 20 por ciento del pase por cada una de las opciones.