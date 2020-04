Bono de 10.000 Pesos: cómo elegir paso a paso la forma de cobrar la renta familiar de emergencia

Up Next

El día programado para el cobro, que se comunicará a través del plan de pagos de ANSES, la persona deberá ingresar a la cuenta del DNI y elegir el monto que desea retirar, de 1.000 a 10.000 pesos. En este caso no es obligatorio retirar la totalidad del bono. La ANSES generará un código de retiro que deberá ser utilizado para ir a una máquina de Red Link marcada como “Punto Efectivo” en cualquier lugar del país.

Todos los beneficiarios que no hayan optado por la opción de transferencia del CBU durante el período anterior, del 11 al 15 de abril inclusive, podrán hacerlo a partir del 16 de abril a las 00:00 horas.

Si no tienes una caja de ahorros, te recomendamos conocer los requisitos para abrir una caja de ahorro.

En plena Cuarentena de coronavirus, aquellos que se hayan inscripto para recibir la prima de 10.000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) del ANSES y cuyo DNI termine en 0 y 1 pueden elegir la forma de pago para recibir el beneficio hoy, jueves 16 de junio, si no lo han elegido ya. En los días siguientes podrán hacerlo siguiendo el mismo esquema, bajo números consecutivos.

Los usuarios pueden elegir entre cinco opciones para obtener la ventaja del IFE. Hoy en día, aquellos cuya identificación termina en 0 y 1 y que no lo hicieron en la instancia anterior pueden hacerlo.

