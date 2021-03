Bomberos de Ezpeleta reanimaron a una beba que había llegado sin signos vitales al cuartel

Up Next

En el destacamento ubicado en la calle Carbonari, hay una base del SAME y coincidió que en ese momenteo la ambulancia, conducida por Angel Russo, estaba en el lugar, lo que agilizó el traslado de la recién nacida.

Romero Rodriguez, fue el emergentólogo del SAME que continuó con las maniobras iniciadas por los bomberos: “comenzamos con un RCP de avanzada. No teníamos ninguna respuesta, pero una vez en el móvil comenzó a reaccionar. Ingresamos al Hospital ya con Valentina respirando y con cierta tonicidad. Hemos realizado lo que estamos preparados para hacer”.

“Vemos que baja una señora con una bebé en brazos y nos dice que no estaba respirando. Nos dimos cuanta que estaba sin signos vitales. La subimos al cuarto del SAME y empezamos con las maniobras de RCP. El enfermero continúa con las maniobras mientras procedemos a subirla a la ambulancia”, relató Rojas.

Un equipo de bomberos y personal del SAME reanimó a una bebé de cuatro días que llegó sin signos vitales al destacamento de bomberos voluntarios de Ezpeleta. El hecho ocurrió cuando Valentina, de cuatro días de vida, llegó en brazos de su mamá, que había sido escoltada hasta el lugar por un móvil de la Patrulla Urbana.

