Bloque de concejales Frente de Todos de Varela repudió la bolsa de cadáveres en marcha opositora

La violencia política no es el camino para construir una sociedad equitativa y menos aún en un momento en que vivimos, además de la pandemia de coronavirus Covid-19, un incremento histórico en los asesinatos de mujeres, femicidios aberrantes, que en este tipo de acciones se ven apañados e incentivados.

No es ése el camino para la construcción de una Argentina grande para todas y todos. Nuestra Democracia ha costado mucha sangre, siempre del campo popular, para que la sociedad argentina deba soportar este tipo de afrenta.

