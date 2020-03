Berni pidió utilizar la aplicación “Seguridad Provincia” ante distintos delitos

Up Next

La app da la posibilidad, con íconos ubicados en la parte superior, de llamar al 911, al SAME y al 144 (violencia de género). También dispone de un mapa georreferenciado en el que se puede ubicar cualquier seccional con datos y fotos del oficial a cargo.

“Los vecinos de la provincia de Bs As pueden informar de hechos delictivos sin ir a la comisaría, desde la aplicación SeguridadProvincia”, publicó Berni desde su cuenta de twitter.

