Berazategui: Vecinos del barrio San Pedro se movilizan mañana para reclamar seguridad

Sobre la congregación, los vecinos expresaron que “Estamos cansados de los robos, la policía con poco combustible no circula, la presencia en el barrio es inexistente” además alertaron que a todos los que se quieran sumar que “es importante que se acerquen con barbijos y que mantengan la distancia social” destacaron.

El aislamiento social y obligatorio no prohíbe a los delincuentes seguir haciendo de las suyas y más en los barrios donde la presencia policial es inexistente. Así es el caso del barrio San Pedro, cuyos vecinos cansados de los robos, oragnizan una manifestación para este martes a las 17 horas en el cruce de las calles 11 y 105 de la ciudad de Berazategui.

