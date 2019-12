Berazategui: se despidieron los concejales que terminaron su mandato

Todos coincidieron en que “termina una etapa y comienza otra con más fuerza y con más compromiso” y Nieves Casella se refirió en su discurso: “Las diferencias son políticas e ideológicas, pero si hay algo en común es buscar el bienestar de los vecinos y vecinas de Berazategui”. La representante del barrio Los Manzanos agradeció a sus compañeros, a su familia, a los vecinos y al ex intendente municipal Juan Patricio Mussi, “por la oportunidad de ocupar este cargo”.

Otro aspecto que se vivió en el recinto fue esa idea que el doctor Juan José Mussi siempre pregona y que tiene que ver con un “Berazategui sin grietas”. Durante el emotivo acto, concejales de diferentes bloques se reconocieron unos a otros.

Ana Espinola fue contundente: “Yo no me voy. Me quedo, me quedo a militar la crisis, los sueños, la realidad al lado de mi gente, de mis vecinos, de mis compañeros, de mis hermanos y amigos, porque la única verdad es la realidad y porque todos somos instrumentos de un destino común. Siempre en esta vereda, la de la gente, trazada hace muchos años, que ya no es imaginaria, sino sólida y participativa. Porque la política es un instrumento de transformación, simplemente gracias. Nos seguiremos viendo en las calles, en las escuelas, en las instituciones, en la vida cotidiana. Me llevo lo mejor de todos ustedes, todavía hay mucho por hacer”.

A su turno, Alicia Lorenzo explicó: “Los lugares no son nuestros; simplemente los representamos por un tiempo, de la mejor manera posible. Seguramente con algunas equivocaciones, algunos proyectos habrán quedado en el camino, algunas discusiones, pero hemos pasado 4 años con progresos y nos vamos a seguir superando porque siempre partimos de lo mismo, tratar de que Berazategui siga creciendo, y eso es lo más lindo”.

En tanto, Néstor Hurtado dijo: “Estos últimos 4 años son parte de una trayectoria de 32 porque yo comencé en el 88´ cuando me convocó Juan José Mussi. Me jubilo pero voy a seguir en el camino de la política. Es muy importante acompañar al Doctor. En este momento es cuando él necesita de nosotros. Quiero desearles a todos que el 2020 llegue cargado de salud, de felicidad, que los argentinos podamos vivir un poco mejor, y eso es lo único que podemos lograr entre todos”.



Por su parte, Pochi Ravelo, quien también se jubila, aseguró: “Me toca despedirme pero no de la política. Si Dios me da salud seguiré trabajando por el bien de Berazategui. Quiero agradecer por los 30 años y pico de participación en el distrito, que ha sido catalogado como el mejor municipio de la provincia de Buenos Aires, por su crecimiento, que lo hicimos entre todos”.

También, Rubén Darío Comparato se explayó: “En primera instancia quiero agradecer al pueblo de Berazategui. Fueron años maravillosos porque pude presentar proyectos y ayudar. Estoy muy contento porque hemos recuperado la Provincia y nuestra Patria. Y trataremos de poner las cosas en su lugar, construyendo una Patria grande y un pueblo feliz”.

Por último, Fernando Tevez cargado de emoción dijo: “La última sesión que tuvimos fue un conjunto de sensaciones, de emociones, de tristeza, de alegría. Fui el concejal más joven representando a la gente de Berazategui. Y fueron 4 años maravillosos donde aprendí mucho, me llevo los mejores recuerdos. Se termina una etapa pero comienza una nueva, donde lo importante es poder estar y transformar la vida de las personas. Esa fue mi misión y di lo que más pude. Seguiré en el camino de la política para transformar la vida de la gente”.