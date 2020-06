Berazategui: reclaman medicación para Romeo, de 1 año que padece atrofia muscular

Este medicamento debe aplicarse cada 4 meses para evitar el desarrollo de la enfermedad y aliviar los síntomas. Está indicado para el tratamiento de la atrofia muscular espinal tanto en adultos como en niños, especialmente cuando otras formas de tratamiento no generan resultados. En varios estudios realizados, más de la mitad de los niños que hicieron el tratamiento con el spinraza presentaron progresos significativos en su desarrollo. Quienes puedan colaborar comunicarse con la familia al 1128245353 (Karina); la vida de una criatura de 1 año requiere soluciones urgentes y no puede esperar a la desgastante burocracia.

“Ya hicimos el pedido, ahora necesitamos una respuesta concreta, necesitamos que el Estado nos envíe la droga urgente para que pueda sobrevivir. No es justo que él no tenga la oportunidad de vivir”, enfatizó Karina a consultas realizadas. Incluso hay un sitio en la red social facebook https://www.facebook.com/Todospor-romeo-Y-Romina-742188426183897/

“Romeo padece AME tipo 1, una enfermedad mortal. Y, si bien con Spinraza se podría detener, hay una complicación enorme, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, no lo aprueba. Por eso, armamos una petición en change.org para pedirle al ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollan que nos provea de Spinraza para salvar la vida de Romeo”, explicaron a este medio.

