Berazategui: Mussi confirmo que siguen siendo 7 los infectados por Coronavirus en la ciudad

Asimismo, para que no se establezcan sobreprecios en productos alimenticios y de higiene, en los distintos comercios de la ciudad, el Mandatario aseguró que en Berazategui continúan los controles de precios, a través de la Defensoría del Consumidor y de Inspecciones Comerciales de la Secretaría de Trabajo municipal. “Hasta la fecha hemos realizado controles de precios máximos en 50 supermercados y autoservicios, 5 mayoristas y distribuidoras, y como resultado se ejecutaron 33 actas por precios excedidos. Dentro de estos comercios en infracción, encontramos un promedio de 5 productos con sobreprecio de un total de 24 productos relevados”, indicó. “Si detectan algún abuso en los precios, en comercios de Berazategui, pueden llamar al 4256-1004 y al 4356-9200 Interno 1146, de lunes a viernes, de 08.00 a 17.00, para hacer su denuncia”, agregó al respecto.

“Es increíble lo que cuesta hacer cumplir estas normas, y que aquellos que no cumplen tareas esenciales se queden en sus casas. Parece que muchos no entienden que lo que está en juego es la vida de las personas”, enfatizó.

También, Mussi aclaró que siguen los controles para garantizar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio. En este punto, aseguró que la Secretaría de Seguridad ya lleva confeccionadas 154 actas a ciudadanos que no pudieron justificar su presencia en la vía pública.

En ese sentido, el Jefe comunal agregó que todos se encuentran internados en espacios privados, lo que significa que aún no se han utilizado ninguna de las camas dispuestas en Berazategui para hacer frente a la pandemia. “Nos estamos preparando para cualquier contingencia y, por eso, contamos con 275 camas de internación. Las mismas se encuentran en la Sede Dantas de la Escuela de Policía ‘Juan Vucetich’, en un espacio del colegio San Pablo Apóstol de El Pato, en el Centro de Actividades municipales ‘Roberto De Vicenzo’ y en 10 de nuestros Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS). Todo esto lo hacemos de forma preventiva para estar preparados ante un eventual pico en los casos, pero ojalá no lo necesitemos”, aseguró Mussi y recordó que en la localidad existen actualmente unos 18 casos en observación.

