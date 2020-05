Berazategui: concientización y trabajo para hacer frente al Dengue

Cuando aparecen casos sospechosos de dengue, el Municipio acciona inmediatamente: “Cuando realiza la consulta un paciente con síntomas, enseguida tomamos acciones en la casa y el barrio, como la fumigación, para que no haya más casos. Las acciones apuntan a una atención rápida del paciente para que luego, personal de Medicina Preventiva pueda intervenir mediante acciones de control de foco y perifoco. Inmediatamente van al domicilio, fumigan su casa, las de los vecinos, y las manzanas alrededor de ese hogar, para evitar que si hay mosquitos infectados, éstos transmitan la enfermedad. Ante cualquier síntoma compatible con dengue: fiebre acompañada por náuseas o vómitos, mareos, dolores musculares o de cabeza, o sarpullidos, el vecino no debe automedicarse y debe consultar inmediatamente a su médico o concurrir al Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) de guardia más cercano para ser atendido e iniciar la cadena de acciones del Municipio”, finaliza.

A diferencia de años anteriores, continúan apareciendo casos de dengue en época de bajas temperaturas. “Pensamos que los mosquitos están adaptándose a temperaturas más frías. Últimamente, también se vio que hay un ciclo en los huevos (diapausa) que hace que no nazcan mosquitos en la medida en que se van acortando las horas de luz, entonces eso requiere mayores acciones de control, porque si seguimos teniendo criaderos en nuestras casas, lamentablemente seguirá habiendo mosquitos”, agrega Pérez.

“Tenemos casos de dengue todos los días, especialmente en algunos barrios de las zonas comprendidas entre las avenidas Vergara, Dardo Rocha, y Av. Varela a 7. La Municipalidad está haciendo un gran esfuerzo a través de fumigaciones en domicilios y barrios, pero necesitamos de la colaboración de los vecinos en la eliminación de los criaderos, no solamente para evitar la transmisión, sino también porque esos criaderos -que tienen huevos de mosquitos pegados en su pared-, cuando comience a hacer calor (octubre/noviembre), producirán nuevamente mosquitos , que provocarán casos de dengue”, explica Raúl Pérez, médico veterinario de la Dirección de Medicina Preventiva municipal.

