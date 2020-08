Barrio San Francisco: vecinos de Morena, cansados de los robos y delitos violentos piden que baje Gendarmería por seguridad

Por Romina Martinez Parfeniuk

Desde que comenzó la cuarentena por el Covid19, los hechos violentos, robos y ataques se incrementaron en los distintos puntos del barrio San Francisco de Florencio Varela. ” Nos roban de día, de noche, fuera y hasta en nuestras casas. Estamos hartos de está situación. Queremos que entre Gendarmería y saque a todos los delincuentes que no nos dejan vivir tranquilos” expresó una de las tantas vecinas que se congregaron durante la mañana del domingo, en la plazoleta de colectora de Ruta 53 y calle 1334

Una zona tranquila de Florencio Varela, se convirtió hace dos años , tras el ataque a Morena Ponce en una zona insegura y donde los robos son una constante, pero la violencia se vio incrementada por el Aislamiento Obligatorio, ya que según contaron a este medio los vecinos “los delincuentes ya no perdonan a nadie. No dormimos por miedo a ser la próxima víctima” aseguro Marta.

Según narraron, en la madrugada del sábado, delincuentes muy violentos ingresaron a una vivienda a metros del Centro Integrador Comunitario ( 1336 y 1319) donde amenazaron con un arma a un menor y a su madre para llevarse todo lo que tenías. ” A la chica le cortaron la luz e ingresaron armados a la casa. Ella no tenía nada y ellos le apuntaron a uno de sus chiquitos para que le diera todo lo de valor en la casa. Se llevaron hasta la mercadería que le habían dado en la escuela” relataron indignados varios vecinos.

Sobre este último hecho, RP contó con indignación que tras el robo a la joven cerca del CIC ” vinieron los delincuente en la jornada del sábado a reclamarles de porqué habían hecho la denuncia. Dispararon en la puerta de la casa de mí madre y de milagro ninguno de nosotros resultó herido” y sentenció ” no podemos vivir así. Entran armados, rompen las puertas con mazas o elementos contundentes y nadie hace nada. Si entran a la comisaría salen en menos tiempo que nosotros en esperar a que nos tomen la denuncia”.

En la charla que tuvo el periodista de este medio con los vecinos, todos aseguraron haber sufrido algún hecho de violencia en los últimos 120 día, remarcaron que no se sienten seguros no dentro de sus casas, que desean el ingreso de las fuerzas de seguridad en el barrio, para no tener que lamentar la pérdida de vida de algún vecino.

Morena Ponce

Morena Ponce fue apuñalada 11 veces por su vecino Iván Caceres, en la madrugada del 13 de enero de 2019, cuando ingreso a robar a la casa de la menor y al ser descubierto quiso matarla.

Hoy el barrio de la familia de Morena vive con miedo, por la enorme ola de robos que los asecha .