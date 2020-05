Banco Provincia se sumó a la difusión de políticas de asistencia a mujeres y LGTB+ en situación de violencia género

Cuattromo resaltó la importancia de la decisión política del gobernador Axel Kicillof, por la cual el Banco provincia es el primero en Argentina en crear una Comisión de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad. “Creemos que todo el sistema financiero debería acompañar esta misma agenda porque es muy importante que la otra pandemia que es la violencia de género no siga creciendo y que el Estado y todo el sistema financiero estén a disposición de las víctimas”, sostuvo.

