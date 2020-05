Baikauskas, el médico del hospital El Cruce de Varela y de la polémica en Mar del Plata contó su versión

En el tercer punto de lo escrito para Infosur el profesional médico “exige” que el diario pida disculpas por lo que llamó “mala interpretación de la data que previamente subieron a las redes” y aunque no queda claro a qué se refier, puesto que la polémica en Mar del Plata es veraz, el twit del funcionario que lo criticó todavía está en las redes y las fuentes fueron precisamente citadas en la nota de este viernes. No obstante el médico sigue teniendo siempre las páginas abiertas de Infosur para ofrecer su descargo.

Un segundo punto que Baikauskas escribe en su descargo para que sea publicado por Infosur señala que “respecto a cuándo y cómo comenzaron los síntomas TAMPOCO FUE ASÍ… el día jueves 7 fui solo desde Mar del Plata, al hospital Fernández como habitualmente lo hago y tras mi guardia volví el viernes a mi domicilio… el lunes 11/5 desperté con congestión nasal y leves molestias musculares… luego del mediodía note que estaba taquicardico y corroboré que tenía estado subfebril..(37.8*c), entonces x ÉTICA , MORAL Y CONCIENCIA SOCIAL decidí dar parte al SAME y allí se activó el protocolo”, contó.

En primer lugar desmintió que el “1 de mayo” se haya negado a cumplir con las normativas protocolares. En ese marco escribió que “acompañé voluntariamente hasta el hotel, donde el personal sanitario a cargo tampoco creía que yo debía estar allí.. y solo tras recibir sus directivas fue que me habilitaron a retirarme a domicilio”.

