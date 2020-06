Avanza la causa contra el exauditor de Asuntos Internos; Guillermo Berra

En su requerimiento fiscal la fiscal Corfield de La Plata da a modo de ejemplos que entre las personas jurídicas investigadas se encuentran el Poder Judicial, Administración de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad Provincial, la Policía Federal Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de La Matanza, Municipalidad de José C. Paz, Municipalidad de Berazategui, Municipalidad de Lincoln, Municipalidad de Tres Arroyos, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Avances Médicos, Curavis S.R.L., Haras Dilu S.A., Hipódromo Argentino de Palermo S.A., Fundación Compañía Social Equidad, Banco Santander Río S.A., entre otros.- Y señala que “en relación a las personas físicas antes referidas, y a modo de ejemplo, habré de precisar: Marcelo Hugo Rocchetti, Sergio Ricardo Maldonado, María Daniela Pezzutti, Daniel Jorge Pezzutti, María Cristina Sosa, Ana Claudia Amorosi, Máximo Zitti, Gonzalo Martín Pepe Fernández Bird, César Ricardo Melazo, Gastón Andrés Rueda, Mario Alejandro Mac Dougall, María Florencia Musich, Juan Pablo Mussi, Franco Daniel Schillaci, Tomás Fernando Espinoza, Juan Domingo Tomás Espinoza, Mario Alberto Ishi, María Florencia Alconada, Tomás José Gigli, María Alejandra Bellini, Diego Ariel Otero, Néstor Emilio Otero, Elías Mahli, Juan José Tocci, Daniel Alejandro Salcedo, Ricardo Oscar Bogoliuk, Norberto Anibal Degastaldi, entre otros”.

“A la fiscal que intervino (doctora Ximena Santoro UFIJ N° 7 Departamento Judicial Quilmes); desistieron en la sanción disciplinaria, pero a mi cliente, que era un policía, acusado de extorsión en grado de tentativa lo tienen detenido para sostener su accionar; dicha situación me genera sospechas. Como este caso que citó son muchos los que se han dado; se intervnieron líneas de fiscales, civiles, empresarios. Desde ya que Berra era un eslabón más en la línea de esta sucesión de irregularidades, antes estaba el responsable del Ministerio de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo; el Procurador, Julio Conte Grand y la gobernadora, María Eugenia Vidal”, dijo el letrado.

“La justicia debe ir a fondo contra el señor Berra, acá es gravísimo lo que hizo este señor, son atropellos jurídicos constantes, abrían investigaciones, con burdos errores, sin sumarios previos, le intervenían teléfonos a la gente; perseguían a familias enteras. Es alarmante lo que ha sucedido desde lo institucional. Deseo que quede detenido por las anomalías que encaró desde su cargo”, puntualizó el letrado. Vale remarcar que días atrás el juez Atencio le denegó a Berra y su esposa la eximición de prisión y ahora se debe decidir la suerte procesal del exfuncionario: “lo denuncié porque no respetó la ley, toda la Policía estuvo bajo la lupa de la Gobernadora Vidal y de los que estaban en funciones, se generalizó e hizo causas sin fundamentos, acá se hizo espionaje, se violaron principios de legalidad”, agregó el doctor Dieguez.

