Asesinaron a un joven de un tiro en la cabeza en Villa El Monte

Versiones indican que los agresores le habrían disparado varias veces, por motivos que aún no fueron esclarecidos. Lo cierto es que al menos una de las balas le impactó en la cabeza, hiriéndolo de muerte. Tras las detonaciones, los atacantes escaparon y la víctima fue trasladada de urgencia al nosocomio local, pero murió en el trayecto. Entre tanto, el gabinete de la Comisaría Primera de Quilmes, a cargo del comisario Ernesto Ferreira investiga el caso, caratulado como “homicidio” e interviene la fiscalía del doctor Jorge Saizar.

