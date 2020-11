Asaltaron una financiera en Quilmes centro y detuvieron al sospechoso arriba de un colectivo

Up Next

Los efectivos registraron la unidad y fue entonces cuando el presunto hampón –de unos 35 años- escapó por la puerta trasera. Sin embargo esta vez no logró escapar, ya que tras una breve persecución le dieron alcance y lo redujeron. En su poder secuestraron una bolsa con alrededor de 30 mil pesos, pertenencias y teléfonos celulares de los empleados, así como también un revólver.

El ilícito se produjo alrededor de las 10.30 de la mañana, en el local financiero ubicado en la calle San Martín 575, entre Alsina y Rivadavia. Según indicó uno de los empleados del lugar “estábamos teniendo un día normal de trabajo cuando entró un muchacho armado y nos apretó. Nos obligó a que pongamos el dinero y las pertenencias en una bolsa y se escapó. Lo perseguí corriendo unas 6 cuadras, pero no lo alcancé”, relató la víctima.

