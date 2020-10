Arslanian aseguro que avanza la reforma de la Corte Suprema

Up Next

Cuando se le preguntó si los cambios que analizan sobre la Corte se focalizan en el número de integrantes del cuerpo, Arslanian dijo que no es un aspecto primordial en lo que se analiza dentro de la comisión. En cambio, sostuvo que observan con especial atención el número de causas que el Máximo Tribunal debe revisar todos los años, lo cual debería ser reconsiderado.

Continue Reading

Advertisement