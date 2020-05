Aromaterapia: Desde la antigüedad hasta nuestras casas

Up Next

A diferencia de otros tiempos, es mucho más sencillo encontrar opciones para poder sumar a nuestro día a día. Desde difusores hasta body splash , pasando por velas aromáticas o aplicadores en roll on. Esta gran variedad hace que muchas más personas puedan sumarse a este tipo de terapia alternativa que tanto ha ayudado a las personas desde los orígenes de las grandes civilizaciones.

Si bien no es considerada parte de la medicina convencional, se ha comprobado que la aromaterapia tiene propiedades positivas que mejoran la salud de las personas. Un abanico de patologías, entre las cuáles se encuentra la bronquitis, la artritis o el estreñimiento, pueden ser tratadas con éxito mediante esta terapia. Además, puede ser un complemento para los pacientes que están haciendo tratamientos localizados para el cáncer o necesitan fármacos para controlar episodios psiquiátricos. La aromaterapia está lejos de poder curar este tipo de casos, pero pueden ayudar al paciente a que se sienta más relajado.

El origen de este tipo de terapia se remonta a algunas de las más grandes y antiguas civilizaciones de nuestro planeta. En Egipto, China, India y Grecia ya se utilizaban algunos aceites esenciales para preparar medicamentos, cosméticos y perfumes. Sin embargo, no fue hasta los inicios del Siglo XX en donde se comenzó a estudiar cuáles son los efectos reales de estos aceites esenciales en el cuerpo humano. Ya para la década de 1980, la aromaterapia se había expandido en todo el planeta, ayudando a millones de personas a tener una mejor calidad de vida. Empresas dedicadas a brindar productos de este estilo, como Universo Garden Angels, hacen que esta terapia sea mucho más accesible para cientas de miles de personas.

