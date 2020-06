Apuñaló a una niña 11 veces en San Francisco y hoy baila en Tik Tok como si nada

Indignación de los familiares de Morena Ponce, la niña que el 13 de enero de 2019 fue apuñalada 11 veces ( abdomen, pecho y brazos) por su vecino Iván Fernando Caseres que ingresó a robar a la casa de la menor y al ser descubierto quiso matarla.

Flavia Zayas,madre de la nena, está indignada y no es para menos, su vecino el que casi mata a puñaladas a su hija desde la Unidad Penitenciaria de Olmos espera el juicio ” bailando” con la aplicación social Tik Tok.

“Me lo comentaron unas personas y decidí verlo por mí misma. Y era cierto. Él tiene un perfil de Tik Tok donde se lo ve bailar y hacer gestos. La gente lo festeja y le hace comentarios sin darse cuenta que está detenido y esperando el juicio por intentar matar a mí hija” contó a Telefe Flavia.

“Sinceramente no lo podían creer, me indigne al máximo” narró la mujer que expresó “me dicen que lo deje que ya va a venir el juicio, pero no puedo dejarlo. Tiene más de 2000 seguidores que le ponen que era re bueno, que le festejan lo que hace”.

“Hace halago de que está preso, como si fuese que hizo algo de lo que se siente orgulloso” remarcó la vecina de San Francisco en Varela que acompaña a diario la recuperación de su hija.

Caseres según Flavia Zayas , no solo utilizaría Tik Tok, también Facebook, Instagram y otras redes sociales. ” Después de los escraches que hice se me contactó gente mandándome información de que se conectan con frecuencia”.

Más de 7 mil me gusta

Infosur diario tuvo acceso al perfil de Iván Fernando Caseres de la red social antes mencionada , en la cual utiliza su otro apellido.

Allí en su perfil con 8 videos subidos, 2.725 seguidores y 7107 me gusta, se lo puede ver a Caseres bailar: “solo o acompañado” dentro de celda de la Unidad Penitenciaria 1 de Olmos.

Recordemos que desde el inicio de la pandemia, se autorizó que los detenidos en unidades penitenciarias puedan tener celulares para comunicarse con sus familiares, ya que el aislamiento social y preventivo ordenó la prohibición de las visitas a los reos.

Infringe la autorización de uso de celulares

Si bien , existe una autorización para tener celulares en sus celdas, Iván Fernando Caseres, quien espera el juicio por ” intento de homicidio criminis causa” a Morena Ponce. Según la resolución que autoriza los teléfonos es “solo para llamar a sus familiares por llena o Whatsapp”, no así la descarga de redes sociales tales como Facebook, Twitter, instagram o Tik Tok.

Le habrían sacado el teléfono

Según el periodista Mauro Z, luego de la denuncia de la madre de Morena de que Caseres utilizó redes sociales se le habría sacado el celular.

Asimismo, este medio contacto a fuentes de la UP 1 de Olmos quienes “no confirmaron el decomiso del celular”.

A espera del juicio

Iván Fernando Caseres (24), el acusado de apuñalar 11 veces a Morena Ponce, permanece detenido en la UP 1 de Olmos aguardando el juicio que de tramitará en el Tribunal N 2 de Florencio Varela, por los delitos de “robo calificación por el uso de arma y tentativa de homicidio criminis causa”.

Por RMP