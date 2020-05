APRENDER QUÉ ES EL AMOR EN 15 MINUTOS PARA NO SUFRIR TODA UNA VIDA

– Una propuesta saludable de amor para que no nos lastimen, suframos, abusen o violenten

– En casi 5 mil años de historia humana no se ha definido efectivamente que es el amor y menos en 5 palabras

– Propuesta saludable de Amor es apoyada por Universidades, Colegios Profesionales y Organizaciones Sociales

– La Fundación To give welfare “Das Bien” promueve el reconocer las “acciones de amor” y en este mes de mayo toma como ejemplo el de nuestras madres.

Este mes de mayo se celebra el día de las madres, y aquí queremos recordar lo más importante de ellas, sus acciones de amor, como ejemplo de lo que realmente es amor; que evitará confundir “una acción de amor” con violencia sea de pareja, familiar, infantil, o cualquier otro abuso o cosa perjudicial; y evitar llegar a extremos como feminicidios, infanticidios, violaciones o psicopatologías.

El presente artículo es basado en el libro "Das Bien" del Sr. Andy Figueroa y el curso "El amor también se aprende" que se desarrolla desde hace 10 años; este mes de

PUNTO 1: ¿Por qué es importante saber qué es el amor?

Imagínese que una persona desesperada le da a Usted todo el dinero que tiene con una nota en un pedazo de papel y le pide que vaya de prisa a comprarlo, que su vida depende de ello. Después de alejarse de la persona e intentar notar lo que dice en el papel para comprarlo usted ve escrito lo siguiente: 1,2,3-Trinitroxypropane. Usted tiene un problema: no sabe en qué idioma está escrito, no sabe qué es, ni sabe dónde comprarlo. Lo más probable es que se equivoque al comprar algo de lo que no sabe nada y en consecuencia la persona quien le dio el encargo perderá la vida.

A menudo actuar ignorando o conociendo equivocadamente las cosas nos conduce a la destrucción o al sufrimiento; por ejemplo no conocer o conocer equivocadamente: comer VS alimentarse, ser padre VS ser progenitor, tener relaciones sexuales VS hacer el amor, amigos VS conocidos, etc. POr eso eso también es fundamental conocer qué no es amor .

PUNTO 2: El amor también se aprende

El gusto, el querer, el amorEl gusto, el querer, el amor. Como todo en el hacerse hombre, se aprende. Lo que conocemos constructiva o destructivamente son cosas aprendidas, en consecuencia un modelo de “amor saludable” también es posible aprenderse.

Es necesario conocer primero, traer ese conocimiento a la conciencia (al presente) para hacer, ser y convivir mejor (INFORME DELORS – UNESCO 1996).

PUNTO 3: Una propuesta de amor saludable

Existen cientos de aproximaciones y propuestas de concepciones del amor desde la literatura, la filosofía, la religión, las culturas, las ciencias y demás. En este artículo, creemos que estas han sido incompletas, equivocadas, mal aplicadas o no bien procesadas.

A menudo confundimos al amor con el querer (pedir algo para uno mismo) o el gusto (inclinación psicológica por algo) por ignorancia o por conocimiento equivocado. En nuestra dinámica de pareja lo confundimos con: lujuria, admiración, ilusión, lástima, un sentimiento, entre otras cosas

CONCEPCIÓN:

Ahora nuestra propuesta: “amar es dar algo bueno…” (bueno, según la persona sujeto o destinatario del amor).

Explicación: Si doy una medicina para subir la presión a una persona que tiene como problema la presión muy alta, puede que la mate. Muy diferente, si doy una medicina para subir la presión a una persona que tiene como problema la presión baja, puede que le salve la vida. Es por eso que se debe considerar lo que es bueno según el sujeto destinatario de la acción de amor.

Aquí otros ejemplos que nos resulten familiares:

– Cuando estamos enfermos y nuestros padres se quedan en vigilia para verificar que mejoremos o que no empeore nuestra condición.

– Cuando nuestro hermano mayor o algún familiar al notarnos hambrientos nos dice que no tiene hambre y nos da toda la comida, a pesar que él también tiene hambre.

– Cuando un familiar nos dona parte de un hígado o un riñón para que continuemos con vida.

El amor, es una acción, “dar”, es un verbo con cualidades particulares (dar algo bueno, según el otro). No es sentimiento, no es un pensamiento, no es una emoción, no es un deseo, no es gusto, no es una elección, no es dar todo, etc.

ELEMENTOS DEL AMOR (de la acción de amor)

– Emisor: el que ama o realiza la acción de amor.

– Receptor: objetivo y sujeto (ser vivo o existencia*) de amor, que expresa lo que le gusta, lo que quiere y lo que le hace bien.

– Acción y/o actividad: “lo que se da” acción y/o actividad intencionada, enviado o realizado por el emisor y recibido por el receptor.

– Situación: características psicológicas, sociales, físicas, filosóficas, que rodean al emisor y al receptor y que condicionan la acción de amar.

También hay otros elementos como el código, el ruido, el contexto, el canal, la alimentación, entre otros

MOMENTOS y/0 COMPONENTES DEL ACTO AMATORIO:

El amor es un proceso de tiene 3 momentos y/o componentes mínimos y necesarios, “el Triángulo del Amar”:

SUBJETIVAR: el emisor investiga, averigua, procura conocer lo que es bueno para el receptor, según el mundo interior del receptor, lo mejor suele ser conversar con el sujeto.

INTENCIONAR: el emisor intencionadamente “da algo bueno (según el receptor)” al receptor

RETROALIMENTAR: el emisor es retroalimentado o comprueba que el receptor recibió algo bueno

Al igual que el “Triángulo del Fuego” es un modelo que describe los tres elementos (combustible, comburente, energía de activación) necesarios para generar el fuego; el “Triángulo del Amar” es un modelo que describe los tres elementos (subjetivar, intencionar, retroalimentar) necesarios para desarrollar una acción de amor.

GRADOS y NIVELES:

El amor tiene grados (la frecuencia o cantidad de veces con la que recibimos una acción de amor) y niveles (la complejidad que está de lo concreto a lo abstracto, de lo efímero a lo duradero)

Ejemplos:

– Cuando nuestros padres nos dan de comer siendo niños, nos han alimentado 365 veces en un año (es de alto grado, porque es muy frecuente y de un nivel básico, porque es concreto lo que recibimos)

– Cuando nuestros padres se sientan a conversar sobre el amor que nos tienen, o sobre cuánto valemos para ellos antes que nos vayamos a vivir a otra ciudad (es bajo grado, porque ocurre pocas veces y de un nivel superior, porque es psicológico y espiritual lo que recibimos)

– Cuando un familiar nos dona un riñón o parte de su hígado para que sigamos vivos (es bajo grado, porque solo lo hará una vez y de un nivel superior, porque nos está dando parte de su vida)

PUNTO 4: Más allá del amor

El amor es necesario y fundamental para una vida saludable y equilibrada para una persona, para una sociedad y para el mundo en general; y también es cierto que el amor no lo es todo, también es necesario el querer, el gusto, entre otras cosas para un bienestar en general de todos en forma equilibrada. Por ejemplo, cuando somos niños requerimos especial atención para vivir y construirnos como personas (queremos alimento, queremos calor, queremos protección) y esto es normal.

