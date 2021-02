Aprehendidos por tala ilegal de árboles en la reserva de Parque Pereyra

Up Next

En ese momento, dos huyeron llevando consigo herramientas de corte, pero en el lugar detuvieron al conductor (54) de una camioneta Chevrolet S-10 en la que habían cargado gran cantidad de leña. Secuestraron además machetes, sogas y una suma de 53 mil pesos cuya procedencia no podía ser justificada.

Continue Reading

Advertisement