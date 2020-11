Apelaron la prisión preventiva de acusado de abuso sexual de su expareja en Florencio Varela y cuestionan pericias

“Hemos pedido la nulidad de una pericia, a lo que la Cámara no nos hizo lugar y ahora apelamos la prisión preventiva. Tenemos elementos para probar que mi asistido al momento de los hechos que se le endilgan se encontraba en otro lugar con personas que certificarán lo que estamos afirmando; consideramos que son numerosos los elementos que demuestran la inocencia de mi cliente”; explicó el abogado particular; Edgar García. Ahora la Cámara de Quilmes deberá determinar si rechaza la apelación o hace lugar a la misma.

Luego de los hechos, la denunciante se dirigió a sede policial donde narró los hechos e intervino el fiscal Alejandro Ruggeri, de la UFIJ N° 8. El reconocimiento médico legal indica en las actuaciones que la mujer presenta signos compatibles con lo denunciado, sin embargo en comunicación con Data Judicial allegados al detenido indicaron que “hay testigos que dan cuenta que estaban con él al momento de los hechos en que se producía el presunto abuso; es decir él no se encontraba allí”; explicaron. Asimismo insistieron en que es inocente.

El doctor Edgar García, letrado particular, presentó un escrito ante la Cámara de Garantías del Departamento Judicial Quilmes apelando el fallo del juez Diego Aguero, de Garantías N° 6 de Florencio Varela que había dictado la prisión preventiva de J.G. (de quien este medio se reserva los datos filiatorios). Los hechos por los que está imputado el encartado se dieron el 23 de agosto de este año a las 7.30 en una finca de la calle 18 cuando una mujer denunció haber sido abusada sexualmente por su expareja; que tal consta en la causa “la amenazó con arma de fuego y la golpeó tras someterla sexualmente”.

