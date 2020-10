Anuncian línea de créditos para PyMEs turísticas con un año de gracia y tasa cero

Up Next

“Este primer cupo de 3.000 millones que va a asistir a 10.0000 empresas, eso permite sintonizarnos con la recuperación de las empresas y quiero agradecer especialmente al Ministerio de Desarrollo Productivo por los aportes del Fogar y del Fondep porque sin esos aportes no sería posible ofrecer este financiamiento”, culminó Hecker.

A su turno, el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker afirmó que la línea de crédito presentada hoy forma parte de “la reconstrucción pero que se refiere no solo a la pandemia sino a haber tenido que reparar el barco en el medio del mar y con un temporal enorme. Así el Banco refuerza el compromiso con el sector productivo tras cuatro años de retroceso y enfocamos la política hacia las pymes y en este caso para las pymes del turismo y otras actividades asociadas”.

En ese sentido, las empresas solicitantes deberán contar con certificado MiPyME. En el caso de sociedades y autónomos, podrán pedir hasta 2.5 meses de facturación con un tope de $10 millones. En cuanto a los monotributistas, los contribuyentes de las categorías A, B y C, tendrán la posibilidad de acceder a un único desembolso de $50.000 por beneficiario/a. Los contribuyentes de las categorías que van de la D a la K podrán solicitar un único desembolso de $200.000.

