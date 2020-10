Amigo del joven muerto a balazos en Berazategui dice que los acusados “lo mataron a sangre fría”

Un amigo de Cristian Lautaro González, el joven de 23 años que murió al ser baleado cuando supuestamente asaltó a dos hermanos en la localidad de Berazategui, dijo que en realidad los acusados “lo corrieron para robarle” y que “lo mataron a sangre fría”.

“A mi amigo lo quisieron bolsillear (sic) y ni se dejó, lo corrieron y lo mataron a sangre fría”, publicó Démian en su página de Facebook.

El amigo de González añadió en otro posteo: “Dicen defensa propia, (que) quiso robar, él no tenía arma, él venía caminando de una juntadita y ellos lo corrieron para robarle”.

“Ahora todos mienten que él quiso robar y él no tenia necesidad de robar, estos supuestamente lo mataron para robarle las cosas, hay una chica que sabe todo y no quiere hablar. Yo ahora hago esto con miedo por que sé que me van a querer bardear, hacerme algo, me lo advirtieron pero acá estoy publicándolo porque quiero que desmientan todo lo que dijeron”, continuó Démian.

Por último, el joven se preguntó: “¿Defensa propia? se ve como lo corren, como lo apuntaron, le pegaron, él se volvió a buscar su celular y estos le arrebataron la vida”.

“¿Dónde ven que es defensa propia? ¿Dónde se le escapa el tiro? si ahí se ve bien como lo apunta, encima no les alcanzó los tiros que le pegaron ya muerto tirado en el piso”, concluyó.

En tanto, los investigadores determinaron que el joven fallecido no tenía ingresos en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, aunque aún resta el informe de antecedentes, ya que puede haber estado detenido en comisarías.