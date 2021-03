Ambientación de la sala de resonancia magnética, esencial para aliviar la ansiedad del paciente

Dado que, la máquina requiere que el paciente se mantenga inmovil en un estrecho cilindro a lo largo de 30’, incluso 90’, rodeado del sonido del imán, donde la ansiedad y claustrofobia de las personas pueden llegar a generar que el análisis deba interrumpirse y no pueda finalizarse.

Habitualmente los pacientes, se inclinan a dicho estudio en comparación con otras técnicas, en vista que no se emplea radiación ionizante – rayos X -, asimismo es una manera excelente de diagnosticar diversas zonas del cuerpo y ciertas afecciones que no podrían percibirse con otros instrumentos de imagen.

