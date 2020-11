Allegados del vecino asesinado en La Cañada reclamaron justicia y seguridad frente a la Comisaría

Familiares de Roberto Gimenez, el vecino asesinado por Rolando Delgado, se manifestaron frente a la Comisaría Quinta de La Cañada. Reclamaron justicia tras el raid de locura y muerte que protagonizó Delgado, quien el lunes mató al dueño del inquilinato donde se alojaba su expareja cuando no lo dejó entrar a buscarla, y luego hirió a tiros a un peluquero y a una policía hasta que se disparó en la cabeza en Quilmes.

Diego Gimenez, hijo del fallecido pidió que “alguien nos dé una respuesta por la inseguridad que estamos viviendo. Me mandó a llamar el comisario y la jefa de calle, quienes me pidieron disculpas y se pusieron a mi servicio. Yo necesitaba que estén al servicio mío la semana pasada. Ellos me dijeron que hasta que el juez haga algo, están atados de pies y manos”.

Sobre la los hechos del lunes que terminaron con la vida de su padre, Diego relató que “nosotros sabíamos que era una pareja del Chaco que se habían separado hace dos meses. Sabíamos que él había estado preso siete años por un homicidio y que ella había hecho varias denuncias porque el tipo éste los perseguía pero nadie le hizo caso. El lunes el muchacho vino a buscarlo. Mi papá hizo de intermediario y le decía que ella no quería hablar. Pero el lunes sacó un revolver y un cuchillo y empieza a lastimarlo. De ahí sube como un loco a buscarla a ella, forcejean, le pega un tiro a la puerta de entrada, Mi papá, mi mamá y mis hermanas intentan defenderse pero fue una película de terror”.

Rolando Reinaldo Delgado (40), se encuentra internado en el Hospital Iriarte con muerte cerebral.