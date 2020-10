Alex es de Bosques y creó un Youtube para mostrar los lugares históricos de Varela: recorrió la Capilla escocesa

Up Next

El joven estudiante de ingeniería devenido en Youtuber aseveró que el 15 de octubre cargo su video “Visitamos una Capilla de 1853 Abandonada” y lo compartió en varios grupos de Facebook de la localidad, y su sorpresa creció al ver cómo se fue compartiendo y visualizando. ” Me sorprendió bastante ver qué en unas horas de esos grupos lo habían compartido más de 100 veces y ni hablar leer tanto apoyo de la gente en los comentarios del vídeo” dijo. Por otro lado, Alexis quien tomó nota de cada recomendación que recibe y de cada dato nuevo para ir a visitar. Adelantó que ” tengo pensado seguir buscando sitios históricos para que los conozcan no solo los varelenses sino toda la gente” y remarcó ” quisiera volver a ir al Museo Hudson que fui siendo chico y como todos poco le damos bolilla, hasta que de grande nos damos cuenta que ahí nació un escritor que es muy aclamado en Inglaterra y en el mundo”.

” Siempre escuchas que en Varela no pasa nada, que no hay nada interesante. Y nosotros ahora que estamos conociendo esa historia de nuestro distrito queremos tratar de mostrarle a todos que sí, en Varela tenemos mucho que mostrar” contó Alex.

Y así comenzo su viaje por la ruta 53 junto a su amigo Alan Mendoza, hasta desembocar en el vídeo que cargó en su plataforma de la red de videos. El que contó ” nos abrió la cabeza” y remarcó ” Tenemos una Capilla de 1853 y muchos no la conocen” .

