Alarma en Quilmes: se escaparon dos pacientes con síntomas de coronavirus del hospital Iriarte

El director del hospital Iriarte de Quilmes, Juan Manuel Fragomeno, confirmó que el lunes 30 de marzo dos pacientes con síntomas de coronavirus se escaparon del nosocomio.

Se trata de dos casos aislados que sucedieron con pocas horas de diferencia. Ambos del sexo masculino.

El primer caso, un hombre de 36 años que ingresó al hospital el 28 de marzo con “baja sospecha de COVID-19”, con fiebre y problemas bronquiales, “un paciente asmático crónico” que dos días después escapó del lugar. “Creemos que salió por una ventana”, confiesa Fragomeno en diálogo con la prensa.

El director confirmó que automáticamente dieron aviso a la Policía pero no lograron encontrarlo. Intervino la fiscalia de Quilmes y el paciente tiene una denuncia penal en curso.

El segundo caso, un hombre de 33 años “con mayores sospechas de coronavirus”. Según el relato de Juan Manuel Fragomeno “el 1 de abril a la madrugada, a horas de haber entrado, se escapó. Se había hecho estudios radiológicos, con placas compatibles con una neumonía”.

Esta vez las autoridades corrieron con más suerte: “Dimos aviso a la Policía y en poco tiempo ya lo teníamos acá”.

“Si este chico me está escuchando, que vuelva”, le rogó el director al primer paciente ante las cámaras de TN. El doctor detalló que aún están esperando los resultados del hisopado cuyas muestras están en el Malbrán. “Igualmente era de baja sospecha, pero sospecha al fin”, aclara.

“Lo cierto es que a nadie le gusta estar encerrado entre cuatro paredes y no recibir visitas. Es como estar en una cárcel pero hay que tomar conciencia de lo que está pasando. Estamos ante una pandemia y hay que respetar los protocolos: no solo quedarse en casa sino también los aislamientos para no contaminarse él, ni tampoco a los demás”, concluyó.

Sobre el segundo paciente que intentó fugarse pero finalmente fue alcanzado por la Policía el director aclaró que los resultados del estudio dieron negativo y que ya fue dado de alta.

El Hospital Iriarte tiene actualmente con un caso positivo de Coronavirus, una chica que llegó de Francia y que actualmente está asintomática a la espera de un nuevo hisopado. Además hay otros siete internados con sospechas.