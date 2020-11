Alaniz visitó a emprendedores rurales

Florencia de la V no se calla nada y opina sobre el aborto y el cupo trans

“Hace ya algunos años que conozco a Ayelén y a Alejandro, siempre es un gusto visitarlos y sentir esa pasión que transmiten por su trabajo. Este año fue muy difícil para ellos, como para todos los emprendedores de Varela , y queremos que sepan que no están solos”, contó Alaniz tras terminar la primera visita de modo presencial en el contexto de la pandemia por Covid-19.

El concejal Pablo Alaniz , el senador por la provincia de Buenos Aires Walter Lanaro, el diputado bonaerense Alex Campbell, la diputada provincial Gabriela Besana y el ex intendente de Quilmes Martiniano Molina visitaron esta semana a Ayelén y Alejandro , un matrimonio de productores agrícolas de Villa San Luis, dueños del emprendimiento Agro Primavera en Florencio Varela. Durante el encuentro, hablaron sobre la difícil situación que atraviesa el sector debido a la pandemia.

Continue Reading

Advertisement