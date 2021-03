Alaniz en Bosques: “Que la salita no tenga insumos en pandemia es una señal de desamparo”

El concejal Pablo Alaniz recorrió algunas calles de Ricardo Rojas de Florencio Varela junto a Agustín, un vecino de la zona que lo invitó para contarle cómo viven en el barrio y las dificultades que tienen a la hora de atenderse en el Centro de Salud.

“Las calles de Ricardo Rojas son el claro reflejo de la falta de infraestructura en nuestra ciudad y de compromiso para con los vecinos, pero no es el único problema con el que conviven. Con Agustín nos acercamos hasta la salita y me contó que para sacar turnos hacen largas colas, que a la noche no hay guardias médicas y que muchas veces se quedan sin insumos. Eso, en plena pandemia, es una señal de desamparo que no podemos seguir permitiendo ”, contó el concejal tras la actividad.

Además, Alaniz fue recibido por Marcelo en Villa Vatteone Centro, quien le contó cómo la cuarentena afectó su emprendimiento: “siento que los comerciantes no tenemos apoyo. Lo único que nos quedó en la cuarentena fue cerrar porque no podíamos pagar los impuestos y ahora cuesta mucho remontarla “, expresó.

Por otro lado, participó del lanzamiento del nuevo espacio político Hacemos y se reunió con Jorge Macri para dialogar sobre el trabajo del equipo en Florencio Varela: “todo lo que nos ayude a pensar ya construir el municipio que nos merecemos es bienvenido, desde abrir la puerta a otros espacios hasta reunirnos con referencias de la experiencia de Jorge (Macri), que trabajan incansablemente para que los vecinos vivan dignamente “, Dijo el concejal.