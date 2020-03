Alaniz con Patricia Bullrich en Capital

El concejal Pablo Alaniz se reunió con la ex ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich, en la sede del PRO ubicada en Capital Federal, para conversar sobre “el presente de Varela y los desafíos futuros. Además, charlamos sobre esta nueva etapa que nos tiene que encontrar trabajando más juntos que nunca, consolidando el espacio y cuidando lo logrado”, expresó el referente local.

Continue Reading

Advertisement